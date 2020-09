Captan a presunto fantasma despidiéndose de su amigo

View this post on Instagram

Vigilante habla con el fantasma del señor del aseo. Este hecho paranormal se registró en el centro comercial La Isla en Bucaramanga, las cámaras de seguridad grabaron el momento cuando el vigilante de turno hablaba y interactuaba como si estuviera una persona frente de él. Su compañero al percatarse de lo que observó en la sala de monitoreo de inmediato se comunicó con el guardia, "compañero con quien estás en el pasillo" el responde: con don Joaquín, estaba haciendo aseo en las escaleras, a lo que le responde: no hermano te asustaron porque la familia del sr del aseo llamaron que el había fallecido ayer. El vigilante asustado manifestó de que el no sabía que don Joaquí había muerto, eran muy amigos. ¿Que Opinan de una última despedida?